Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

03.07.2022 00:42
Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı.

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20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
Kaynak: AA

Mücahit Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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