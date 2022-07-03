Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma 'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Mücahit Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.