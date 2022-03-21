ŞANLIURFA - Milli güreşçi, yetiştiği salondaki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor - Son Dakika

Katıldığı Balkan ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden milli güreşçi Lezgin Çeki, izinli olarak geldiği Şanlıurfa'da, spora ilk adımını attığı salonda müsabakalara hazırlanan genç sporculara antrenmanlarında destek oluyor.

Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle güreşle orta okuldayken tanışan Çeki, kısa sürede sevdiği bu spor dalında ilerleyerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'na girdi.

Çeki, katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası alarak milli formayla katıldığı Balkan Şampiyonası'ndan da ikincilik ile döndü.

Başarısıyla göz dolduran şampiyon sporcu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Egospor Kulübü'ne transfer oldu.

Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefleyen Lezgin Çeki, izinli olarak geldiği Şanlıurfa'da ilk spora başladığı salonda çalışan sporcularla antrenman yaparak hem onlara örnek oluyor, hem de onların çalışmalarına destek veriyor.

"Hedeflerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum"

Milli güreşçi Lezgin Çeki, AA muhabirine, güreş sporunu çok sevdiğini ve elde ettiği derecelerle de bu sevgisinin taçlandığını ifade etti.

Çeki, kente her geldiğinde buradaki sporcularla buluşmaya gayret ettiğini, onlarla antrenmana çıkıp, tecrübelerini aktardığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzinli olarak geldiğim memleketimde, genç kardeşlerime örnek olabilmek için onlarla birlikte çalışıyorum. Başarılarımı anlatarak öz güven kazanmalarını istiyorum. Bu salonda miniklerde Türkiye ikincisi olan Abdulsamet Altın kardeşim de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Abdulsamet'e yardımcı olmak için birlikte çalışıyorum. Ben de gelecek yıllarda düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Tüm gençlere spor yaparak hedeflerinin peşinde koşmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Altın: "Burada hepimiz kardeş gibiyiz"

Geçen yıl katıldığı Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Abdulsamet Altın, Büyükşehir Belediyesi TOKİ Gençlik Merkezi'nde antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Kente gelen Lezgin Çeki'nin de kendisine destek olduğunu anlatan Altın, "Amacım gençlerde ve büyüklerde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilip, ülkemi Avrupa'da temsil etmek. Bu spora başlamadan önce bir hedefim yoktu. Okula gidiyordum ama derslerim de iyi değildi. Güreş yapmaya başlayınca hocamız sporun yanında derslerimize de yardımcı oldu. Burada hepimiz kardeş gibiyiz. Dışarıda kötü alışkanlıklara bulaşmamak için sporla ilgilenmek güzel bir şey. Tüm gençleri spor yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş takımı antrenörü Abdulkadir İşcanlı ise yaklaşık 40 kişinin çalıştığı salonda her gün 3 antrenman yaptıklarını söyledi.

Sporculardan 15'inin Türkiye şampiyonalarına katılmak için çalıştığını dile getiren İşcanlı, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentteki 4 salonumuzda, 5 antrenör ile yaklaşık 200 sporcumuz çalışmalarını sürdürüyor. Takım olarak ve ferdi olarak Türkiye şampiyonalarında başarılar elde ettik. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spor kariyerlerinde bir yere gelmeleri için çaba gösteriyoruz. Biz salonumuzu, sadece spor yapılan bir yerden ziyade okul olarak görüyoruz. Burada dini ve ahlaki değerleri de öğretmeye çalışıyoruz. 2021 yılında 48 kiloda Abdulsamet Altın Türkiye ikincisi, 44 kiloda Abdulsamet Pınar Türkiye üçüncüsü oldu. Hedefimiz ilk Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olarak milli takımlara sporcu göndermek. Şimdi spor hayatlarını Ankara'da sürdüren ve önemli başarılar kazanan milli güreşçiler Lezgin Çeki ile Murat Fırat bu salondan çıkarak bizi gururlandırdı. İnşallah gençlerimiz de bu abilerini örnek alarak bizi gururlandıracaktır."