Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda "kürsü mücadelesi" verecek.

Güreşte gözerler, geçen hafta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan Asya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'na çevrildi.

Avrupa'da yılın en iyi güreşçileri, 20-26 Nisan tarihlerinde başkent Tiran'da düzenlenecek şampiyonada belli olacak.

Organizasyonda tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi, 30 sporcu temsil edecek.

Kadroda Avrupa şampiyonu 6 sporcu var

Jenerasyon değişimi sonrası Türk güreşinde "geçiş dönemi" yaşanıyor. "Tiran kafilesi"nde yer alan milli güreşçilerden 6'sı, daha önce Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Grekoromen stilde yeniden mindere dönen Rıza Kayaalp'in 12, Kerem Kamal'ın 2, Murat Fırat'ın ise birer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Kadınlarda Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş, Avrupa şampiyonalarında birer kez kürsünün zirvesinde yer aldı.

Jenerasyon değişiminin en çok hissedildiği Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda ise büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan sporcu bulunmuyor.

Taha Akgül'ün sıkletinde Hakan Büyükçıngıl mindere çıkacak

Serbest stilde 3 Avrupa üçüncülüğü elde eden 29 yaşındaki Osman Göçen, takımın en tecrübeli isimi olarak öne çıkıyor.

Serbest güreşte 11 altın madalyayla en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan isim olan Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nın ardından aktif sporu bırakarak Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmişti.

Olimpiyat şampiyonu Akgül'ün Türkiye'ye tarihi başarılar kazandırdığı serbest stil 125 kiloda, Hakan Büyükçıngıl mindere gelecek.

Kadronun yarısı değişti

Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan (2025) 14 madalyayla döndü.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler; 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya aldı.

Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti. Türkiye'nin organizasyondaki tek altın madalyası, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'dan geldi.

Bratislava'da Türkiye'yi temsil eden 30 milli güreşçiden 15'i, Tiran'daki şampiyonanın kadrosunda kendisine yer bulabildi.

Geçen yıla göre milli takımın kadrosunda grekoromende 7, serbest stilde 6, istikrarını koruyan kadınlarda ise 2 değişim yaşandı.

Grekoromende Kerem Kamal, Murat Fırat ve Ahmet Yılmaz, serbest stilde Emrah Ormanoğlu, Okan Tahtacı, Osman Göçen ve Hakan Büyükçıngıl, kadınlarda da Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Tuba Demir, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Bediha Gün, Beyza Nur Akkuş, Nesrin Baş ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl da milli formayı giyecek.

Geçen yıla göre teknik ekip, altın madalyaya aday Nesrin Baş ve Buse Tosun Çavuşoğlu'nun sıkletlerini birbirleriyle değiştirdi. Tiran'da Nesrin Baş 68, dünya şampiyonu Buse 72 kiloda yarışacak.

Rıza rekor için mindere çıkacak

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçmek için mindere çıkacak.

Rıza, altın madalya kazanması durumunda, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak ve bunu başaran ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdıracak.

36 yaşındaki milli sporcu, en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor.

Kadın mililer, takım halinde şampiyonluğa aday

İyi bir jenerasyon yakalayan Kadın Güreş Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda "takım birinciliği" için favori gösterilen milli takımlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl 10 sıkletin 9'unda madalya maçı yapan kadın milliler; 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, böylece bir Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı. Kadın milli güreşçiler, şampiyona tarihinde ayrıca ilk kez 5 sıklette final maçı yaptı.

Bu yıl altın madalya şanssızlığını kırmaya çalışacak milliler, takım halinde 2022'nin ardından yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almayı hedefliyor.

En başarılı Avrupa Şampiyonası

Milli güreşçiler, en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı 2024 yılında geçirdi. Ay-yıldızlılar, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya aldı.

Milliler, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalyayla kazanırken, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi. Türkiye, takım halinde serbest stil ve grekoromende şampiyon, kadınlarda ise ikinci oldu.

2024 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Serbest Milli Takımı, geçen yıl ise 2 bronz madalyada kaldı. Kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Soner Demirtaş, bu kez Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak için Avrupa Şampiyonası'na gidecek.

385 madalya

Türkiye, Avrupa güreş şampiyonalarında şu ana kadar 385 madalya elde etti.

Milli güreşçiler, organizasyon tarihinde 120 altın, 104 gümüş ve 161 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli takım kadrosu

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen:

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Doğan Kaya

97 kilo: Abdülkadir Çebi

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Elmira Yasin

Erkekler serbest stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl