Milli güreşçiler, dünya sıralamasında ilk 10'da - Son Dakika
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Milli güreşçiler, dünya sıralamasında ilk 10'da

07.04.2022 14:09
Milli güreşçiler, dünya sıralamasında ilk 10'da

Kilolarına göre 17 milli güreşçi, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) dünya sıralamasında ilk 10'a girme başarısını gösterdi.

Kilolarına göre 17 milli güreşçi, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) dünya sıralamasında ilk 10'a girme başarısını gösterdi.

UWW'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, serbest stilde 7, grekoromen stilde 7 ve kadınlarda 3 olmak üzere 17 sporcu dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

Bu güreşçiler arasında 9. kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda 3. sıradan zirveye yükseldi. Grekoromen stilde 11. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp ise 130 kiloda dünya sıralamasında 5. sıradan 2. sıraya tırmandı.

Stillerine ve kilolarına göre dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan milli güreşçiler ile sıralamadaki yerleri şöyle:

Serbest stil:

57 kilo Süleyman Atlı: 8.

70 kilo Mustafa Kaya: 10.

74 kilo Fazlı Eryılmaz: 4.

86 kilo Osman Göçen: 7.

92 kilo: Süleyman Karadeniz: 3.

125 kilo: Taha Akgül: 1.

Grekoromen stil:

55 kilo: Ekrem Öztürk: 5.

63 kilo: Ahmet Uyar: 10.

67 kilo: Murat Fırat: 4.

72 kilo: Cengiz Arslan: 6.

82 kilo: Burhan Akbudak: 2.

87 kilo: Metehan Başar: 9.

130 kilo: Rıza Kayaalp: 2.

Kadınlar:

55 kilo: Mehlika Öztürk: 8.

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu: 4.

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit: 6.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçiler, dünya sıralamasında ilk 10'da - Son Dakika


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