Milli güreşçiler Macaristan'da turnuvaya katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli güreşçiler Macaristan'da turnuvaya katılacak

Milli güreşçiler Macaristan\'da turnuvaya katılacak

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler 6-9 Haziran tarihlerinde Budapeşte'de düzenlenecek Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak. Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek turnuvada 10 milli sporcu mücadele edecek.

04.06.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi Macaristan'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.

Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.

Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:

Serbest stil

97 kilo: İbrahim Çiftçi

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

65 kilo: Nesrin Baş

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

Grekoromen stil

63 kilo: Enes Başar

77 kilo: Burhan Akbudak

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kaynak: AA

Macaristan, Budapeşte, Memorial, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçiler Macaristan'da turnuvaya katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:50 Sıcaklık 40 dereceyi buldu Hizbullah’ın roket yağmuru İsrail’i yangın yerine çevirdi Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: Milli güreşçiler Macaristan'da turnuvaya katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement