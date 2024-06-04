Milli güreşçiler Macaristan\'da turnuvaya katılacak

Spor

Milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi Macaristan'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.

Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.

Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:

Serbest stil

97 kilo: İbrahim Çiftçi

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

65 kilo: Nesrin Baş

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

Grekoromen stil

63 kilo: Enes Başar

77 kilo: Burhan Akbudak

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

130 kilo: Rıza Kayaalp