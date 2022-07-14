Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'un başkenti Tunus'ta bugün başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek olan organizasyonda serbest milli takım güreşçileri şu şekilde:

Kaynak: AA

Türkiye, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli güreşçiler, Tunus'ta Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mindere çıkacak - Son Dakika

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