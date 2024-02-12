Milli güreşçiler Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Milli güreşçiler Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçiler Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, rakiplerini yenerek finale çıktılar. Yunus Emre Başar, 77 kiloda Hırvat rakibini 3-1 mağlup ederken, Ali Cengiz ise 87 kiloda Belaruslu rakibini 4-1 yenerek finale adını yazdırdılar. Şampiyonada altın madalya mücadelesi verecek olan milli güreşçiler, Türkiye'yi temsil edecekler.

12.02.2024 20:44  Güncelleme: 20:55
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, rakiplerini yenerek finale yükseldiler.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenleniyor. 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Hırvat rakibi A. Kamenjasevic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Erkekler 87 kiloda bir diğer milli güreşçi Ali Cengiz, Belaruslu rakibi Maskevich ile karşılaştı. Ali Cengiz, rakibini 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçiler, şampiyonada altın madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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