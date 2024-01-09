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Milli güreşçiler Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde mücadele edecek - Son Dakika
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Milli güreşçiler Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde mücadele edecek

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenecek Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde mücadele edecek. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun 14 Ocak'ta sona ereceği belirtildi. Serbest Güreş Milli Takımı, Kadın Güreş Milli Takımı ve Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan toplamda 19 sporcu mücadele edecek.

Milli güreşçiler Zagreb Açık 1. Ranking Serisi\'nde mücadele edecek
09.01.2024 - 19:29,
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Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenecek Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yarın başlayacak organizasyonun 14 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.

Organizasyonda mücadele edecek sporcular şunlar:

Serbest Güreş Milli Takımı: 57 kilo Ahmet Duman ve Muhammet Karavuş, 65 kilo Abdullah Toprak, 74 kilo Yakup Gör, 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo Erhan Yaylacı ve İbrahim Çiftçi.

Kadın Güreş Milli Takımı: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı: 55 kilo Adem Burak Uzun, 63 kilo Mehmet Çeker, 67 kilo Murat Fırat, 72 kilo Muhammed Ali Göçmen, 77 kilo Burhan Akbudak, Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Başar, 82 kilo Alperen Berber, 87 kilo Doğan Kaya, 97 kilo Beytullah Kayışdağ.

Kaynak: AA
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