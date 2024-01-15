Milli güreşçiler Zagreb Açık\'ta 7 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde 7 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Zagreb'de yapılan turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Grekoromen stilde milli sporcu Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Maksim Stupakevich'i (Bağımsız sporcu) teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Macar Erik Szilvassy ile yaptığı 82 kilo final müsabakasını kaybeden Alperen Berber gümüş madalya alırken, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 72 kiloda ise Muhammed Ali Göçmen üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda 65 kiloda Kadriye Aksoy gümüş madalya elde ederken, 68 kiloda güreşen Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı.

Erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş da bronz madalya aldı.