Milli Güreşçilerden Budapeşte'de Başarı - Son Dakika
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Milli Güreşçilerden Budapeşte'de Başarı

Milli Güreşçilerden Budapeşte\'de Başarı
16.07.2026 16:47
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Budapeşte'deki turnuvada milli güreşçiler, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisinde serbest stil müsabakalarının ilk gününde milli güreşçiler 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisinde 61 kiloda mücadele eden Tolga Özbek, çeyrek finalde Gürcü Giorgi Goniashvili'yi 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Yarı finalde Kazak Adilet Almukhamedov'u 15-7 yenerek finale yükselen milli sporcu, finalde Kazakistanlı Assyl Aitakyn ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 2-2 sona eren karşılaşmayı son puan avantajıyla rakibine kaybeden Tolga Özbek, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

86 kiloda mindere çıkan Alperen Atar, ilk turda Letonyalı Ivars Samusonoks'u 8-4 mağlup etti. Bahreynli Khidir Kurbanov Saipudinov karşısında hükmen galip gelen milli güreşçi, çeyrek finalde Avrupa ikincisi Fransız Rakhim Magamadov'a mağlup oldu. Repesaj müsabakasında Kazak Bolat Sakayev'i hükmen geçen Alperen Atar, bronz madalya karşılaşmasında Çinli Nan Cao'u 5-3 mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Turnuva yarın serbest stil ve kadınlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Güreşçilerden Budapeşte'de Başarı - Son Dakika

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