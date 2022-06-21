Milli güreşçilerin Köyceğiz kampı sürüyor - Son Dakika
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Milli güreşçilerin Köyceğiz kampı sürüyor

21.06.2022 09:42
Milli güreşçilerin Köyceğiz kampı sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa giren U-20 Grekoromen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa giren U-20 Grekoromen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kano, Kürek ve Güreş Milli Takımlarının kamp yapmak için tercih listelerinin başında geliyor. Nisan Ayında Grekoromen Yıldızlar Güreş Milli Takımı, Köyceğiz'de kampa girmişti. U20 Grekoromen Avrupa Şampiyonası Kampı da 11 Haziran'da Köyceğiz'de başladı. 25 Haziran'da sona erecek olan kamp çalışmaları yoğun olarak sürüyor. Önümüzdeki hafta İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan güreşçiler Köyceğiz'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Mecun Paşalı'nın teknik sorumlu olduğu kampta çalışmalar aksatılmadan devam ediyor. Kampa 31 kişilik kafile olarak katılım sağlanırken, güreşçiler İtalya'da başarılı olacakları inancını taşıdıklarını ifade etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçilerin Köyceğiz kampı sürüyor - Son Dakika

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