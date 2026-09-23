Milli halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri İl Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Milli halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri İl Müdürü'nü ziyaret etti

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Milli halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri İl Müdürü\'nü ziyaret etti
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Paralimpik milli halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Bahreyn'de 27 Kasım-3 Aralık'ta düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklar ve hedefler değerlendirildi, başarı dilendi.

Kayseri'nin milli sporcusu Çağdaş Kaya, Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kaya'ya şampiyona öncesi başarı dilekleri iletildi.

Paralimpik Milli Halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri'de anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. TOHM Müdürü Yunus Ergin, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Muammer Şahin, Keçiören Spor Kulübü Teknik Direktörü ve İşitme Engelliler Koordinatörü Muttalip Yerlikaya ile milli sporcu Çağdaş Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklar ve milli sporcunun hedefleri değerlendirildi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çağdaş Kaya ve teknik ekibine Dünya Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, milli sporcunun Türkiye'yi ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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