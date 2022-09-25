Milli halterci Muhammed Furkan, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda rekor peşinde Açıklaması

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) AA muhabirine açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı halterci, 15-25 Ekim'de gerçekleştirilecek şampiyona için iyi bir hazırlık dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Mayıs ayında Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandığını hatırlatan Furkan, "Bu kampta 20 halterciyle antrenman yapıyoruz, yakın zamanda bu kadar kalabalık kamp yapmadığımız için bu kamp beni çok motive ediyor. 2022 sezonu bizim için muhteşem başladı, planladığımız gibi gidiyor." dedi.

Hem büyükler hem de gençler kategorisinde yarışan milli halterci, "Bu sene ikinci büyükler Avrupa şampiyonluğumu kazandım. Madalyalarım arasında eksik olan Akdeniz Oyunları'ndaki madalyamı kazandım, bu sene 23 yaş altında da yine kendimi test etmek amacıyla çok güzel dereceler yapıp nasip olursa 23 yaş altında bir Avrupa rekoru daha kırıp, sonrasında sene sonu düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nı hedefliyorum, bu seneki asıl hedefim orası. Bütün çalışmalarımız ona göre ilerliyor önemli olan dünya şampiyonası." diye konuştu.

Furkan, aralık ayında düzenlenecek dünya şampiyonasının 2024 Paris Olimpiyatları'na kota müsabakaları için güzel bir ön ayak olacağını, bu nedenle dünya şampiyonasının önemli olduğunu söyledi.

Halterde 67 ve 81 sıkletler olimpikten kaldırıldı, 73 kiloda yoğunluk oluştu

Rakiplerini de iyi takip ettiğini aktaran Furkan, yarıştığı 73 kiloda rakiplerinin arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Rakipler sağlam çünkü bizim sıkletlerimiz yeni değişti, 67 sıkleti olimpik sıkletten tamamen kaldırıldı, 73 sıklet olimpik yapıldı. 81 sıklet de olimpikten kaldırıldığı için bu sıkletlerdeki rakiplerim de 73 kiloya geldi. Şu anda 73 sıklet gerçekten tam bir 'kurtlar sofrası' oldu ama bir çekincemiz, korkumuz yok. Kendimize güveniyoruz, bayrağımıza güveniyoruz, gücümüzün desteğini biliyoruz, inancımız tam. Avrupa, Akdeniz ve Arnavutluk'ta olduğu gibi dünya şampiyonasına da bu özgüvenle gidip orada da başaracağımız, kazanacağımız yarışmayı düşünerek, bayrağımızı temsil etmenin gururunu sürekli yaşayarak, en iyi dereceleri yapıp, İstiklal Marşımızı okutmak tabii ki ilk temennimiz."

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığının hatırlatılması üzerine ise Muhammed Furkan, "Tokyo muhteşem bir deneyim olsa da benim hala içimde kanayan ciddi ağır bir yara, buradaki fotoğrafıma baktığımda aslında insanlar 'Furkan birçok sporcunun başaramadığını başardın ve oraya gittin, oranın hissiyatını aldın' demesine rağmen ben hala o fotoğrafa baktıkça başarısızlığımı göz önünde bulunduruyorum." şeklinde konuştu.

"Avrupa ve dünya şampiyonaları birer basamak asıl hedefimiz olimpiyatlar"

2024 Paris Olimpiyatları'na Tokyo'nun da tecrübesiyle özel destekler de alarak çok iyi hazırlandığını aktaran Furkan, "İlk defa olimpiyata gidecek bir sporcunun azmi, hırsı ve isteğine benzer şekilde hazırlanıp, bu sefer elde edemediğim başarıyı elde etmek için savaşacağım. Artık bu konuda bir miktar da olsa tecrübeliyim, kendimi yönetebilirim. Dışarıdan psikologlardan da eski şampiyon sporculardan da destek alıyorum. Asbaşkanımız Taner Sağır da antrenmanlarda bize çok destek oluyor, tecrübelerinden oldukça yararlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda, dünyada, Avrupa'da madalya kazanmış haltercilerle çalışmanın önemine vurgu yapan Furkan, "2024 Paris Olimpiyatları sadece bir hedef değil benim için bir nevi intikam olacak, 2020'nin intikamını almak istiyorum. Avrupa ve dünya şampiyonaları birer basamak asıl hedefimiz olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırabilmek, kürsüye çıkabilmek" şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Halter Federasyonu'nun yeni yaklaşımının da büyük katkı sağladığını kaydeden Furkan, "Başkanımız halterin içerisinden gelmiş, 40 yıldan fazla haltere emek vermiş bir antrenör. Halter için daha iyiye, daha ileriye bizi taşımak için güzel destek veriyor. Yönetim kurulundakiler de bu işin içinden geliyor, o yüzden federasyonumuzdan oldukça memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.