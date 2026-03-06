Milli Haltercilerden Avrupa'da Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Haltercilerden Avrupa'da Başarı

06.03.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya, başkent Tiflis'te devam eden organizasyonda erkekler 54 kiloda mücadele eden Muhammet Kaan Aktürk, bench press kategorisinde 172 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammet Kaan, toplamda da ilk sırada yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Serkan Çakmaz ise 165 kilo kaldırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Nazmiye Muslu Avrupa şampiyonu

Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Nazmiye Muslu, 99 kiloluk kaldırışıyla Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Nazmiye, toplamda da zirvede yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 41 kiloda yarışan Reyhan Polat ise 83 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Reyhan Polat bench press ve toplamda da 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Haltercilerden Avrupa'da Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Haltercilerden Avrupa'da Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.