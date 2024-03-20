Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynamalarını tavsiye ediyor - Son Dakika
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Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynamalarını tavsiye ediyor

Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa\'da oynamalarını tavsiye ediyor

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynayarak kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Pehlivan, Türk hentbolunun gelişimi için Avrupa hentbolunu öğrenmenin önemine vurgu yaparken, genç oyuncuların Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde oynamalarını önerdi. Ayrıca, sakatlık sonrası eski formunu yakalamaya çalışan Pehlivan, tekrar ülkesini yurt dışında başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

20.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Türkiye'yi yurt dışında temsil eden milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynayarak kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kariyerini 2019'dan bu yana yurt dışında sürdüren 25 yaşındaki Doruk Pehlivan, Ankara'daki milli takım kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Daniel Gordo'nun göreve getirildiğini hatırlatan milli oyuncu, "Böyle bir hocayla çalışma fırsatına sahip olduğumuz için çok mutluyuz, çok istekliyiz. Zaten yıllardan beri Türk hentbolu olarak bir gelişim içerisindeyiz. Böyle bir yabancı hoca bizim için Avrupa hentbolunu, İspanya hentbolunu öğrenmek adına çok büyük fırsat. Avrupa'daki hentbol anlayışına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doruk, kamp döneminin iyi geçtiğini belirterek, "Genel olarak beraber çalıştığımız bir kadro. Birkaç yeni gelen arkadaşımız oldu. Çok sıcak bir ortam olduğu için çabuk kaynaşmışlardır diye umuyorum. Hoca da tatlı, sevecen bir insan, iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Kampta herkes canla başla çalıştı." ifadelerini kullandı.

"Genç oyunculara gelişimleri için Avrupa'da oynamalarını tavsiye ediyor musun?" sorusu üzerine Doruk, şöyle devam etti:

"Gitme şansları olursa tabii ki. Günümüz şartlarında Avrupa'da hentbol, Türkiye'ye kıyasla çok ileride. O yüzden Avrupa'daki maç tecrübesi, Avrupa'daki hentbol anlayışı ve çalışma disipliniyle kendilerini daha iyi yerlere getirebileceklerine inanıyorum. Tabii ki Almanya, İspanya, Fransa gibi ligler bizden çok çok yukarıda. Buralara gitme şansları olursa her zaman düşünmelerini öneniyorum. Aynı zamanda Türkiye'yi, aileni, arkadaşlarını geride bırakıp gitmek büyük bir fedakarlık ama sporda böyle durumlara mecbur kalıyoruz."

Türkiye'de erkek hentbolun geçmişe göre daha iyi seviyede olduğuna işaret eden Doruk, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlara katılmak için neler yapılmasıyla ilgili ise "Öncelikle sporcularımızın bireysel olarak çok daha fazla çalışması lazım. Çünkü Avrupa ile aramızdaki makas maalesef biraz büyük. O yüzden o makası sadece takımlardaki antrenmanlarda çalışarak kapatabileceğimizi düşünmüyorum. Sporcularımızın çok çalışarak, yurt dışında oynayarak iyi maç tecrübesi edinmeleri lazım. Üst seviye maçlar oynadıkça Avrupa şampiyonası gibi maçlara daha hazır olacağız. Böylece Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılma şansımız doğal olarak artacaktır." şeklinde konuştu.

Sakatlık sonrası eski formunu yakalamaya çalışıyor

2. Bundesliga ekiplerinden HC Elbflorenz'de oynayan Doruk Pehlivan, yaşadığı sakatlığın kariyerini etkilediğini dile getirdi.

Doruk, sakatlık döneminin 2 yıl sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Önce menisküs, ardından kıkırdak... Geri döndükten sonra nüksetti, daha da kötüleşti. Üç ameliyat daha olmak durumunda kaldım. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Geçirdiğim ağır sakatlık sonrası 1,5 yıldır oynuyorum. Tekrar eski performansıma dönmeye çalışıyorum. Bundesliga'da olmasam bile 2. Bundesliga'da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tekrar formumu yakalayıp daha iyi seviyeye geleceğime, daha iyi liglere geri dönebileceğime inanıyorum. Kampın ardından kulübüme döndüğümde de iyi performans sergilemek istiyorum. Hayallerimin çoğunu gerçekleştirme fırsatına sahip oldum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vive Kielce'de oynadım. Kendime inanıyorum, çalışarak tekrar bu seviyelere dönüp ülkemi yurt dışında başarıyla temsil edebileceğime inanıyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, genç oyunculara Avrupa'da oynamalarını tavsiye ediyor - Son Dakika

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