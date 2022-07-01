Milli judocu Nurcan Yılmaz, bronz madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Milli judocu Nurcan Yılmaz, bronz madalyanın sahibi oldu

01.07.2022 18:37
Milli judocu Nurcan Yılmaz, bronz madalyanın sahibi oldu

Milli judocu Nurcan Yılmaz, Akdeniz Oyunları 78 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli judocu Nurcan Yılmaz, Akdeniz Oyunları 78 kiloda bronz madalya kazandı.

19'uncu Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda ülkemizi temsil eden milli judocu Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı 'waza-ari' ile yenerek bronz madalya kazandı.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocu Nurcan Yılmaz, bronz madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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