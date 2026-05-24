Milli Judocular, Avrupa Kupası'nda Başarı Sağladı

Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nın Portekiz ayağını 1 altın ve 4 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Faro kentindeki organizasyonda, 33 ülkeden 597 sporcu tatamiye çıktı.
Milliler, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada,1 altın ve 4 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda kürsüye çıkan milli sporcular şöyle:
Altın madalya: Havva Sena Tokmak (40 kilo)
Bronz madalya: Elçin Karakazan (40 kilo), Ayşenur Boşküp (52 kilo), Duru Yılmaz (63 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo)
