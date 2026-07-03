Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecek

Milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek organizasyonda 33 ülkeden 467 judocu tatamiye çıkacak.

Kupada Türkiye'yi Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Ömer Faruk Turgutlu, Yusuf Buluk (73 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) temsil edecek.