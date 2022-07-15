Erkekler: Abdülaziz Kara (66 kilo), Eren Aksoy ve Hasan Burak Taşıkırık (73 kilo), Onurcan Tatlıcıoğlu ve Yunus Emre Kılınç (81 kilo), Can Güzel (90 kilo), Ömer Faruk Akkoyunlu ve Cihan Ayberk Tiyek (100 kilo), Okan Yıldırım (+100 kilo).

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pazarcık kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek milli takım kafilesi, kara yoluyla bu kente gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika

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