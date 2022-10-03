Milli judocular, Özbekistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Milli judocular, Özbekistan'da düzenlenecek ve 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te 6-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona için Ankara TOHM'daki kamplarını tamamlayan ay-yıldızlı judocular, üç ayrı kafile halinde Özbekistan'a gidecek.

Dünya Büyükler Judo Şampiyonası'na 87 ülkeden 269 kadın ve 315 erkek sporcu ön kayıt yaptırırken, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Fidan Ögel ile +78 kiloda Kayra Sayit ve Sebile Akbulut.

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar.