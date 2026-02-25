Milli Judocular Taşkent Grand Slam'da

Milli judocular, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek grand slam turnuvasında mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Slam'e, 40 ülkeden 379 sporcu katılacak.
Organizasyonda milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) tatamiye çıkacak.
