Milli Kadın Basketbolculardan Rusya\'ya Farklı Yenilgi

İSTANBUL, -A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık müsabakasında Rusya'yı 75-53'lük skorla mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamladı.

A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan 16 sayı - 8 ribaund, Tilbe Şenyürek 8 sayı - 5 ribaund - 4 asist - 1 top çalma - 1 blok ve Sevgi Uzun 11 sayı - 3 ribaund - 3 asist - 1 top çalma - 1 blok ile oynadı. Rusya'da ise Sofia Liulina 11 sayıyla maçı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı.