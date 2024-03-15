Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı

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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki Genel Merkezi'nde 13- 14 Mart tarihlerinde düzenlenen toplantıda Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra VfL Wolfsburg'un yardımcı antrenörü Sabrina Eckhoff, Suudi Arabistan 17 Yaş Altı Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Stella Gotal, İtalya 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Antrenörü Selena Mazzantini, Bristol City Kadın Takımı'nın Teknik Direktörü Lauren Smith, Malta A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Manuela Tesse ve St. Pölten'in eski teknik direktörü Maria Wolf yer aldı.

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre'nin teknik direktörü Pia Sundhage ile Granada, Birmingham City, Nottingham Forest, Middlesbrough'un eski teknik direktörü Aitor Karanka, değişim programında sunum yaptı. İki gün süren değişim programında çeşitli konularda eğitim verildi.

Türkiye'de pro lisans sahibi ilk kadın teknik direktör olarak UEFA'nın organizasyonuna davet edilen Necla Güngör Kıragası, iki gün boyunca katılımcıların önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yaparak, "Bu benim için çok büyük bir gurur. Programda futbolda çağımızın gereklilikleri üzerine çok önemli öğretiler yer aldı. Birbirinden kıymetli ve tecrübeli teknik adamlarla iletişim kurarak, önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi bu kazanımları ülkemizde kullanarak, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Kadın futbolunun dünya üzerinde her geçen gün yükseldiğini görmek, bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.