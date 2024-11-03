Milli Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
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Milli Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Milli Karateci Sare Kaya\'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Sare Kaya, 13 yaşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazandı; Avrupa'da bayrağını dalgalandırmak istiyor.

03.11.2024 12:17
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan turnuvalarında kazandığı altın madalyaları, Avrupa tatamisinde Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandırmak istiyor.

Karate kursuna giden ağabeyinden özenip 5 yaşında spora başlayan Sare, 8 yıldır antrenörü Sezai Yolcuoğlu ile yaptığı çalışmalarla 5 Türkiye ve 2 Balkan şampiyonluğu kazanarak, 2022'de milli formayı giymeye hak kazandı. Milli sporcu, son olarak 31 Mayıs-2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen 1657 sporcunun katıldığı 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Yıldız Bayanlar" 54 kiloda 3'üncülük elde etti.

Sare Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarının güzel geçtiğini belirterek, "100'e yakın madalyam var. Arkadaşlarım ve ailem benimle gurur duyuyorlar, ben de mutlu oluyorum. Avrupa ve dünya şampiyonasını kazanmak, bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenörü Yolcuoğlu, milli sporcunun ağabeyiyle çalışırken heveslenmesi üzerine beyaz kuşakla başladığını daha sonra ağabeyinin bıraktığını ancak Sare'nin siyah kuşağa kadar devam ettiğini anlattı.

Yolcuoğlu, sporcunun duruşunun, bakışının, hareketlerinin ve müsabakalardaki davranışlarının farklı olduğuna değinerek, "8 senedir katıldığı tüm okullar arası turnuvalarda, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında derece elde etti. İlk derse geldiğinde ailesine devam etmesi gerektiğini söyledim. 'İlk girdiği Türkiye şampiyonasında birinci olacak.' dediğimi de hatırlıyorum. Yetenekli sporcu zaten kendini belli ediyor." şeklinde konuştu.

Avrupa ve dünyada şampiyonalarında derece yapmayı hedeflediklerini aktaran Yolcuoğlu, ilçe de şu an Avrupa'da derece yapan karate sporcusunun bulunmadığını, bunu ilk kendilerinin başarmak istediğini ifade etti.

Yolcuoğlu, haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlandıklarını belirterek, "Yaşından dolayı şu an yıldızlar kategorisinde, 2025'te ümitler kategorisine geçecek. Avrupa ve dünya şampiyonasına katılabilme hakkı elde edecek, inşallah Avrupa'da ve dünyada ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika

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