Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor - Son Dakika

Karate Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da sona erecek kampta 12 erkek ve 9 kadın sporcu yer alıyor.

Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası öncesi Portekiz'de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek.

Avrupa Karate Şampiyonası, 25-29 Mayıs'ta Gaziantep'te yapılacak.