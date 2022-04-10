Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor

10.04.2022 15:56
Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor

Karate Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Karate Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da sona erecek kampta 12 erkek ve 9 kadın sporcu yer alıyor.

Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası öncesi Portekiz'de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek.

Avrupa Karate Şampiyonası, 25-29 Mayıs'ta Gaziantep'te yapılacak.

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İstanbul, Türkiye, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor - Son Dakika


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