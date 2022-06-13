Milli karateciler, Bulgaristan'da 19 madalya kazandı - Son Dakika
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Milli karateciler, Bulgaristan'da 19 madalya kazandı

13.06.2022 13:15
Milli karateciler, Bulgaristan'da 19 madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 19 madalya elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 19 madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Varna şehrinde düzenlenen şampiyonaya ümit, genç, yıldız ve büyükler kategorilerinde 23 ülkeden 520 sporcunun katıldığı belirtildi.

Milli sporcuların şampiyonayı, 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Madalya alan sporcular şöyle:

Yıldız erkekler:

Altın madalya: 45 kiloda Kerem Çolak, katada Mert Tayfun.

Yıldız kızlar:

Gümüş madalya: 45 kiloda Melike Akıl.

Bronz madalya: +50 kiloda Nisagül Büyük.

Ümit erkekler

Altın madalya: 50 kiloda Gürkan Duman, 70 kiloda Emir Bayram, +70 kiloda Arda Basma.

Gümüş madalya: 65 kiloda Ahmet Hakan Yücel.

Bronz madalya: 55 kiloda Halil İbrahim Karahan, 55 kiloda Ayhan Efeoğlu.

Ümit kadınlar

Altın madalya: 50 kiloda Selviniz Parlak.

Gümüş madalya: 60 kiloda Aysun Stef Durmaz.

Genç kadınlar:

Altın madalya: 55 kiloda Kübranur Tiryakioğlu.

Gümüş madalya: +65 kiloda Feyza Nur Utlu.

Genç erkekler:

Gümüş madalya: +80 kiloda Doğukan Kökoğlu.

Büyük erkekler:

Gümüş madalya: 60 kiloda İsmet Durmuş.

Bronz madalya: 70 kiloda Engin Uğur.

Büyük kadınlar:

Gümüş madalya: 65 kiloda Seda Gül.

Bronz madalya: 55 kiloda İrem Mingsar.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Gümüş, Spor, Son Dakika

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