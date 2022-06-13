Milli sporcuların şampiyonayı, 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli karateciler, Bulgaristan'da 19 madalya kazandı - Son Dakika

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