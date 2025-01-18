Milli Kız Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yendi

16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt üçüncü maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 25-22, 20-25, 17-25, 25-21 ve 15-13'lük setlerle 3-2 kazanan ay-yıldızlı takım, elemelerde 3'te 3 yaptı.
Milli takım, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alan takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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