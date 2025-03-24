Milli maçta şok gelişme! Halil Umut Meler soyunma odasına gitti ve geri dönemedi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederekn B Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, büyük bir talihsizlik yaşadı.

DEVRE ARASI SOYUNMA ODASINA GİRDİ BİR DAHA ÇIKAMADI

Maçın hakemi Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

YERİNE MEHMET TÜRKMEN GÖREV ALDI

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 2. yarıya 1-0 geride başlarken bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı. İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.