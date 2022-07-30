Öte yandan, yarışın ilk turunda meydana gelen talihsiz kazada etkisi olduğu nedeniyle milli motosikletçi Can Öncü'ye "pitten geçme" cezası verildi. Bunun sonucunda ön sıralarda yarışa devam eden Can Öncü, yarışta 25. sıraya kadar geriledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da 7. oldu - Son Dakika

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