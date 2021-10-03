Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu sezonu podyumda tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 2021 sezonunun son yarışını üçüncü sırada tamamlarken, genel klasmanda 5. sırayı aldı.

Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, Portekiz'de Uluslararası Algarve Pistinde mücadele etti. Sezonun son ayağının ikinci yarışında Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Şampiyona genel klasmanında Bahattin Sofuoğlu, 147 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

Genel klasmanda 255 puana ulaşan Kawasaki pilotu Adrian Huertas, sezonun şampiyonu oldu.