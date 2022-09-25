Bu sonucun ardından pilotlar klasmanında 336 puanlı Aegerter birinci, takım arkadaşı İtalyan Lorenzo Baldassarri 300 puanla ikinci, 171 puanlı Can Öncü ise üçüncü sırada yer aldı. 56 puanlı Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada bulunuyor.

Dünkü ilk yarışı da 3. sırada bitiren 19 yaşındaki pilot, iki yarışta da podyuma çıkmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da ikinci kez podyuma çıktı - Son Dakika

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