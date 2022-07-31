Toprak, Superpole yarışını birinci bitirerek genel klasmanda ilk 2 sırayla olan puan farkını da azalttı. Milli sporcu puanını 235'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Genel klasmanda birinci Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın 278, Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın ise 251 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.