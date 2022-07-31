Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu

31.07.2022 12:42
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında ikinci yarış öncesi gerçekleşen sıralama turu için Most Pisti'ne çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan milli motosikletçi, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. İkinci Jonathan Rea, üçüncü ise Alvaro Bautista oldu.

Toprak, Superpole yarışını birinci bitirerek genel klasmanda ilk 2 sırayla olan puan farkını da azalttı. Milli sporcu puanını 235'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Genel klasmanda birinci Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın 278, Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın ise 251 puanı bulunuyor.

Toprak, 6. ayağın ikinci yarışında bugün TSİ 15.00'da piste ilk sırada çıkacak.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika
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