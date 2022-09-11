Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu

11.09.2022 12:50
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen ve büyük çekişmenin yaşandığı 10 turluk Superpole yarışında Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Superpole'ü, Aruba takımından Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla TSİ 15.00'te de ikinci yarışa birinci cepten başlayacak.

Milli motosikletçi, yarış sonrası açıklamasında, "Kolay bir start olmadı, ilk yarışı kazandık. İkinci yarışı da kazanmak için yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak, elde ettiği bu birincilikle pilotlar klasmanında bir basamak yukarı çıkarak 277 puanla ikinci sıraya yükselirken, Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini korudu. Jonathan Rea ise 274 puanla üçüncü sıraya geriledi.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 'Superpole' yarışında birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu - Son Dakika
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