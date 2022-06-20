Milli motosikletçiler, Almanya ve Yunanistan'da piste çıktı - Son Dakika
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Milli motosikletçiler, Almanya ve Yunanistan'da piste çıktı

20.06.2022 16:23
Milli motosikletçiler, Almanya ve Yunanistan'da piste çıktı

Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da düzenlenen organizasyonlarda yarıştı.

Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da düzenlenen organizasyonlarda yarıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 10. ayağında yarıştığı Almanya'da 7'nci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, kendisi için iyi bir hafta sonu olmadığını belirterek, "Serbest antrenmanlarda ve sıralamada ceza aldığım hatalar yaptık. Yarışa arkadan başlamanın yanı sıra çift uzun tur cezası aldım. Güçlü bir tempom olduğu için lider grubu yakaladım. Ancak yarışı 7. sırada tamamladım. Şimdi önümüzdeki Assen yarışına odaklanacağım." diye konuştu.

Yunanistan'da yapılan Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nın 5. ve 6. ayaklarında Furkan Eryılmaz üçüncü oldu. F1000 sınıfında piste çıkan Harun Akgün ise bu sınıfta yapılan iki yarışta üçüncülük elde etti. F600 sınıfında mücadele eden Muammer Karakaya ise kendi kategorisindeki iki yarıştan ikincilikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla Türkiye takımlar sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Almanya, Son Dakika

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