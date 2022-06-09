Milli motosikletçiler, hafta sonu İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek - Son Dakika
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Milli motosikletçiler, hafta sonu İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek

09.06.2022 09:19
Milli motosikletçiler, hafta sonu İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren milli motosikletçiler, hafta sonu İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori ismi milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Misano Pisti'nde kürsünün ilk sırasına çıkmak için mücadele edecek.

Toprak, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Misano'da yarın serbest antrenmanlarda, 11 Haziran Cumartesi günü öğleden önce sıralama yarışında (Superpole), TSİ 15.00'de ise ilk yarışta ter dökecek. Ay-yıldızlı sporcu 12 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışına, TSİ 16.15'te de ikinci yarışa çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak, Misano yarışı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Normalde tüm sezona bakmıyorum çünkü sadece yarışa odaklanıyorum. Kazanmak için mücadele veriyorum. Önümüzde daha çok yarış var, Misano'da kazanmak için mücadele edeceğiz. Geçen sene yılın ilk galibiyetini Misano'da aldığımı hatırlıyorum. Umarım bu yıl Misano'da tekrar kazanmaya başlarım. Estoril'de hem yarışta hem de testte iyi adımlar attık. Test için ekibime teşekkürler, hem benim hem de motosiklet için iyi oldu. Şimdi iki hafta antrenman yaptıktan sonra Misano'ya gittiğim için mutluyum. Çok keyif aldığım bir pist. En son Estoril testi çok olumluydu çünkü sorun olan arka tutuşu çok geliştirdik. Takım ve Yamaha, R1'i geliştirmek için çalışıyor. Son yarışlarda daha çok kendim gibi binebildim. Şampiyonluk için puanlar topluyoruz ama şimdi Misano'da tekrar kazanmak için mücadele zamanı."

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'da İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında Türkiye'yi temsil edecek.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, Misano Pisti'nde sezonun dördüncü ayağında yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçiler, 11 Haziran Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 12 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.45'te ikinci yarışta podyuma çıkmak için yarışacak.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler, hafta sonu İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek - Son Dakika

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