Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazandı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması\'nda bronz madalya kazandı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Yarı finalde Estonyalı rakibine mağlup olan Gökkır, bronz madalya maçında Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı mağlup ederek kota aldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibini tebrik etti.

06.05.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen yarışmada Elif Berra Gökkır, yarı final mücadelesinde Estonyalı rakibi Reena Parnat'a 6-4 mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya maçında 5-5 berabere kaldığı Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı beraberlik atışında 10-9 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını aldı.

Federasyonun açıklamasında, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibi tebrik edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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