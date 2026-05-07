Milli Okçular Finale Yükseldi

07.05.2026 15:56
Türk okçular, Dünya Kupası'nda iki takım ile finale çıkarak önemli bir başarı elde etti.

Milli sporcular, Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Berkay Akkoyun'dan oluşan klasik yay erkek takımı ve Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan makaralı yay karışık takımı, final mücadelesi verecek.

İlk karşılaşmada Kolombiya'yı 6-0 mağlup ederek tur atlayan klasik yay erkek takımı, çeyrek finalde Meksika'yı 6-2 yendi. Yarı finalde ise ABD ile karşı karşıya gelen milli sporcular, beraberlik atışlarında tek ok atışı sonucunda rakibini geçerek finale yükseldi.

Milli takım, 10 Mayıs Pazar günü TSİ 05.40'ta Güney Kore ile karşılaşacak.

Makaralı yay karışık takımı ise ilk turda Vietnam'ı 159-156 mağlup etti. Çeyrek finalde de Hollanda karşısında 159-158'lik skorla galip gelen milli okçular, yarı finalde Kazakistan'ı 157-156 mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 06.37'de ABD ile mücadele edecek.

Öte yandan Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Gizem Özkan'dan oluşan klasik yay kadın takımı, organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Elif Berra Gökkır ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay karışık takımı ise 8. oldu.

Kaynak: AA

Spor

