Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı - Son Dakika
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Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı

22.05.2022 11:15
Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı

Güney Kore'de düzenlenen 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Güney Kore'de düzenlenen 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Gwangju kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli okçular, organizasyonda madalya kazanamadı.

Türkiye adına en iyi dereceyi 4. olan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ve Makaralı Yay Karışık Milli Takımı elde etti.

Yeşim Bostan, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Hindistan'a 232-231 yenildi.

Ayşe Bera Süzer ve Emircan Haney'in yer aldığı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı da bronz madalya maçında Hindistan'a 156-155 mağlup oldu.

Öte yandan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay bireyselde ilk müsabakasında Hint Jayanta Talukdar'a 6-0 yenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı - Son Dakika


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