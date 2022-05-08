Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven "A lisansa yükselme hakkı" kazandı - Son Dakika
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven "A lisansa yükselme hakkı" kazandı

08.05.2022 22:36
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven "A lisansa yükselme hakkı" kazandı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı elemelerinde "A lisansa yükselme hakkı" elde etti.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı elemelerinde "A lisansa yükselme hakkı" elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven Fransız sürücü Come Ledogar ile birlikte Porsche Cayman GT4 direksiyonunda AT kategorisinde mücadele etti. Milli sporcu yarışta GT3 kategorisinde mücadele için A lisansa yükselme hakkını kazandı.

Organizasyonda yarışan milli sporcu Ersin Yücesan ise SP10 kategorisinde üçüncü oldu.

Milli sporcular, 26-29 Mayıs tarihlerinde bu yıl 50. kez düzenlenecek ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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Otomobil, Almanya, Milli, Saat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven 'A lisansa yükselme hakkı' kazandı - Son Dakika


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