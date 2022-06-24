Organizasyonda 23 araç ile 46 pilot, hafta sonu sıralama turlarının ardından 60 dakikalık yarışlarda dönüşümlü olarak 30'ar dakikalık seanslar ile direksiyon başına geçecek.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da piste çıkacak - Son Dakika

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