Aysel Özgan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Spor

Milli para atıcı Aysel Özgan, kadınlar P2 10m havalı tabanca finalinde 231.1 puanla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para atıcı Aysel Özgan, P2 10m havalı tabanca finalinde ikinci oldu. Aysel Özgan, Türkiye adına oyunlarda 7. madalyayı kazanmış oldu.

Aynı finalde Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Pehlivanlar da 190.9 puanla Paralimpik Oyunlar 4.'sü oldu. - İSTANBUL