Milli para atlet Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışabilecek

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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, atletizmde 100 metre ve 400 metrede dünya şampiyonu olan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın, Haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile devam eden sınıflandırma probleminin çözüldüğünü ve milli sporcunun Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edeceğini açıkladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, atletizmde 100 metre ve 400 metrede dünya şampiyonu olan milli para atlet Serkan Yıldırım hakkında Haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile devam eden sınıflandırma problemine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sporcumuz, Mayıs 2024'te Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyona rekoru, 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı. Haziran ayında Uluslararası Paralimpik Komitesi'ne bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun (WPA) başlattığı süreç ile sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması, sebebini bilmediğimiz gerekçelerle tekrar incelemeye alınarak sınıflandırma durumunun 'İnceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bilgisi verilmişti.

IPC ve WPA'daki yetkili tüm mercilere Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak itirazımızı yapıp, başvurularda bulunsak da girişimlerimiz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde avukatlarımız aracılığı ile dava açtık. Dün (29 Ağustos 2024) TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız ispatlandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım'ın 30 Ağustos saat 10.00'daki müsabakası başta olmak üzere Paris 2024'te yarıştırılmasına karar verildi.

Paralimpik Oyunlar tarihinde emsal teşkil eden, haklı itirazımızın lehimize sonuçlandığı bu süreçte IPC'nin de mahkemenin kararına uyarak sporcumuzun yarışmasına bugün (30 Ağustos 2024) 02.00 itibarı ile izin verdiğini kamuoyuna saygıyla duyurur, Serkan Yıldırım'ın mahkemedeki zaferi madalya, hatta madalyalarıyla taçlandırdığı bir Paralimpik Oyunlar olmasını temenni ederiz." - İSTANBUL