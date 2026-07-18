Milli Para Bisikletçilerden Tarihi Madalya

Milli para bisikletçiler, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda branş tarihinde ilk madalyaları kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Püchov kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular, branş tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda erkekler C3 kategorisinde yarışan Fırat Uğur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar tandem kategorisinde ise Tuana Filiz ile pilotu Ayça Erdoğan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.