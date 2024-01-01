 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli para sporcuları 2023 yılında 644 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli para sporcuları 2023 yılında 644 madalya kazandı

Milli para sporcuları, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı dinletmek için mücadele etti. 2023 yılında 251 altın, 243 gümüş ve 150 bronz olmak üzere toplam 644 madalya kazandı. Son 5 yılda en çok madalyanın kazanıldığı yıl oldu.

Milli para sporcuları 2023 yılında 644 madalya kazandı
01.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

Milli para sporcular, 2023 yılında önemli uluslararası organizasyonlarda 644 madalya kazandı.

AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgiye göre, milli para sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı dinletmek için mücadele etti.

Milli para sporcular 2023 yılında 251 altın, 243 gümüş ve 150 bronz olmak üzere toplam 644 madalya kazandı. 2023 yılı 251 altın madalyayla son 5 yılda en çok İstiklal Marşı'nın okunduğu yıl olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda en çok madalyanın kazanıldığı yıl oldu

Milli para sporcular, 2019 yılında birçok önemli uluslararası organizasyonda 171 altın, 148 gümüş ve 165 bronzla toplam 484 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de önemli organizasyonlar ertelenirken, milli sporcular gittikleri organizasyonlarda 34 altın, 39 gümüş ve 38 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı para sporcular, 2021'de 136 altın, 144 gümüş ve 131 bronzla toplam 411 madalya, 2022'de 174 altın, 174 gümüş ve 154 bronzla toplam 502 madalya kazandı.

Son 5 yılda alınan madalyalar şu şekilde:

YılAltınGümüşBronzGenel toplam
2019171148165484
2020343938111
2021136144131411
2022174174154502
2023251243150644

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli para sporcuları 2023 yılında 644 madalya kazandı - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:44:36. #1.11#
SON DAKİKA: Milli para sporcuları 2023 yılında 644 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement