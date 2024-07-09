Milli Para Tekvandocu Seçil Er, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Altın Madalya Kazanmak İstiyor

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Para tekvandoya hobi olarak başlayan Milli Para Tekvandocu Seçil Er, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Spor hayatına para badminton ile başlayan Milli Sporcu Seçil Er (32), arkadaşının antrenörünün vasıtasıyla 27 yaşındayken para tekvando ile tanıştı. Daha sonrasında para tekvando sporu ile uğraşan Seçil Er, yaklaşık 4 ay sonra Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'na katıldı. İlk katıldığı turnuvada Türkiye ikincisi olan Seçil Er, Avrupa ve Dünya Para Tekvando Şampiyonalarında altın madalyalar kazandı. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonasında derece elde eden Er, 28 Ağustos'ta başlayacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Yoğun antrenmanlara devam eden milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

"İlk turnuvamda Türkiye ikincisi oldum, üçüncü yılımda dünya şampiyonu oldum"

Önceden badminton oynadığını anlatan Milli Para Tekvandocu Seçil Er, "Üniversite 2. sınıftayken badmintonu bırakma kararı aldım. Arkadaşlarımla hobi olarak kick boksa başladık. Daha sonra para tekvandonun Türkiye şampiyonasının olduğunu öğrendim. Böylelikle hızlı bir şekilde para tekvandoya başladım. Müsabakalara girdim. İlk girdiğim müsabakada Türkiye ikincisi olarak Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bu şekilde devam etti. Üçüncü yılımda dünya şampiyonu oldum. Aynı zamanda Avrupa şampiyonu oldum. Avrupa'da ikinciliğim ve üçüncülüğüm, dünya üçüncülüğüm var" şeklinde konuştu.

"Hayata bakış açım değişti"

Sporla hayatına bir disiplin girdiğini aktaran Seçil Er, "Sporla hayatıma bir hedef girdi. Aynı zamanda çevrem değişti. Hayata bakış açım değişti. Çevremin bana bakış açısı değişti. Bu şekilde başarılar elde ettikçe hırsım daha da artmaya devam etti" diye konuştu.

"Başarılı olamıyorlarsa bile hobi olarak bir sporla uğraşmasını tavsiye ederim"

Engelli bireylerin spora yönlendirilmesi taraftarı olduğunu ifade eden Seçil Er, "Kendilerine olan özgüvenleri gelişecek. Bir şeyleri yapabilme, başarı elde edebilme bunlar çok güzel duygular, bunları her çocuğun tatmasını isterim. Başarılı olamıyorlarsa bile hobi olarak bir sporla uğraşmasını tavsiye ederim. Para tekvando isterlerse para tekvando çok güzel bir dal. Tekvandoyu çok seviyorum. Daha öncesinde başka branşlarla da uğraştım. Tenis, badminton gibi ama benim kişiliğimi yansıtan dal tekvandoydu. O yüzden tekvandoya devam ettim. Herkes yeteneğine ve kendi kişiliğine uygun bir dalda devam ederse güzel başarılar elde edebilir" ifadelerini kullandı.

"Altın madalya almak için çok çalışıyoruz"

Hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Seçil Er, "Bu uğurda altın madalya almak için çok çalışıyoruz. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyoruz. 3 günü ise tek oluyor. Bir gün de dinlenme günümüz oluyor. Milli Takım kampımızda bu şekilde taktik ve teknik olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - KONYA