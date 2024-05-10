Milli para tekvandocular Avrupa Para Tekvando Şampiyonası\'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı

Spor

Milli para tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'daki şampiyonanın ikinci gününde para tekvando müsabakalarında erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, sakatlığı nedeniyle final müsabakasına çıkamadı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonada kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, final müsabakasında Moğolistan'dan Surenjav Lambayar'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar 52 kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Lütfiye Özdağ ise yarı finalde Moğolistan'dan Surenjav Lambayar'a mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.