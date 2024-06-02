Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa\'da şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Uluslararası Royan Açık'ta Kanadalı Robert Shaw'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Bu zafer, Kaplan'ın kariyerindeki ilk ITF 1 şampiyonluğu ve toplamda 8. şampiyonluğu oldu. Daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8. sıraya yükselen Kaplan, kariyer rekorunu kırmıştı.

02.06.2024 13:39
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu - Son Dakika

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