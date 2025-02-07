Milli Pilot Alp Aksoy, 2025 Sezonuna İtalya'da Başlıyor - Son Dakika
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Milli Pilot Alp Aksoy, 2025 Sezonuna İtalya'da Başlıyor

Milli Pilot Alp Aksoy, 2025 Sezonuna İtalya\'da Başlıyor

Genç milli sporcu Alp Aksoy, 5-9 Şubat tarihleri arasında İtalya'da WSK Super Serisi ile yeni takımı Prema Racing için ilk yarışına çıkacak. Aksoy, birçok başarıya imza attığı karting kariyerine devam ediyor.

07.02.2025 13:46  Güncelleme: 13:47
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TÜRKİYE'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2025'in, ilk yarışına WSK Super Serisi ile İtalya'da çıkıyor. Aksoy, 5-9 Şubat tarihleri arasında yeni takımı Prema Racing için ilk kez yarışacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 yılında birçok farklı seride ciddi başarılarına imza attı. Her yarışında bir adım daha ileriye giden Aksoy, 2025'te gelişim serilerinin en iyi takımlarından olan Prema Racing ile anlaştı. Genç yarışçı, yeni takımıyla ilk yarışına İtalya'daki International Circuit Napoli SARNO'da çıkıyor. Aksoy, seride OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, katıldığı yarışlarda kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

ALP AKSOY'UN YENİ SEZONDAKİ İLK YARIŞ İTALYA'DA

Formula 1'i hedefleyen genç pilotlar için önemli serilerden olan WSK Super Serisi, dünyanın dört bir yanındaki başarılı pilotların rekabetine ev sahipliği yapacak. Yarış, WSK Promotion Facebook sayfasında, WSK internet sitesinde ve WSK Promotion YouTube hesabında canlı yayınlanacak.

SONRAKİ YARIŞ DA YİNE İTALYA'DA

Alp Aksoy, bir sonraki yarış için de İtalya'da olacak. 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan WSK Super Serisi'ndeki bir sonraki yarış South Garda Karting Pisti'nde düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Pilot Alp Aksoy, 2025 Sezonuna İtalya'da Başlıyor - Son Dakika

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