Milli Pilot Cem Bölükbaşı, Avrupa Le Mans Serisi'nde En İyi Performansını Hedefliyor

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Milli pilot Cem Bölükbaşı, otomobil sporlarında yeni sezonda yarışacağı Avrupa Le Mans Serisi'nde en iyi performansına imza atmak istiyor.

E-sporla başlayan yarış kariyerini pistlere taşıyan, katıldığı birçok organizasyonun yanı sıra Formula 2 ve Super Formula'da da mücadele eden Cem Bölükbaşı, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörlüğünü ziyaret etti.

Cem, yeni sezonda 14 Nisan'dan itibaren mücadele vereceği Avrupa Le Mans Serisi'ndeki hedefleri ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımında yarışacak 26 yaşındaki sporcu, uzun yıllardır motor sporlarının içinde olduğunu belirterek, "İlk motokrosa oturduğumdan beri 20 yıl geçmiş. Kariyerim inişli çıkışlı oldu. Bu spora çok küçük yaşta başladım. Sonra durdum ve tekrar başladım. 13-14 yaşlarında tekrar bırakmak zorunda kaldım ve simülasyona yöneldim. Simülasyondan da tekrar bir kariyer kurup gerçek yarışlara yöneldim. Kariyerimde çok fazla olumsuzluk oldu ama pes etmeden hayallerimin peşinde koşmaya çalıştım. Hala daha koşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Sezon için kendimi çok hazır hissediyorum"

Le Mans'a kendisini hazır hissettiğini aktaran Cem, "Alıştığım yarışlardan daha farklı olacak. 6 yarış var ve hepsi dörder saat. Yaklaşık 1,5-2 saatini ben süreceğim. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda gidiyor. Sezon için kendimi çok hazır hissediyorum." diye konuştu.

Takımı DKR Engineering'den bahseden milli pilot, "Takımımda 2 pilot daha var. Kendilerini tanıyorum. Aramız iyi. Geçenlerde Belçika'ya gittiğimde onlarla ve mühendislerle bir kez daha tanıştım. Güzel bir kimya var takımda. Güzel bir atmosfer var. Çok başarılı da bir takım. 6 kez şampiyon olmuş ve Le Mans kazanmış bir takım. Onların tecrübeleri benim için çok önemli. Birbirimizi geliştirip podyumun en üst basamağı için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi çok geliştirdim ve olgunlaştım"

Japonya'da katıldığı Super Formula hakkında görüşlerini dile getiren Cem, "Super Formula, benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Beni olumlu anlamda başka bir pilot yaptı. Çok fazla pozitif etkisi var. Orada geçen güzel sezon sonrasında bu teklifi alabildim. Benim için keyifli bir sene oldu. Kendimi çok geliştirdim ve olgunlaştım. Bambaşka bir ülkede bir sene geçirdim ama benim için çok iyiydi. Ben de üstüne koyarak devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Formula 2'de de inanılmaz tecrübeler edindiğini aktaran Cem Bölükbaşı, "Formula 2, çok yüksek bir şampiyona. Oradan kazanmam gereken çok fazla tecrübe vardı. Pilotlar, orada 3-4 sene yarışıyor. Bizim kontrol edemediğimiz bazı aksaklıklar oldu. Bu yüzden farklı bir kulvara geçmek zorunda kaldım. Kapıları kapanmış durumda değil. Formula 2'ye dönmem için bu sene teklifler aldım ama ben Le Mans'ta yarışacağım." diye konuştu.

" Türkiye'de sponsorluk desteği gittikçe artıyor"

Motor sporlarının diğer branşlardan farklı bir dinamiği olduğunu ifade eden Cem, şunları kaydetti:

"Siz takımlardan para almıyorsunuz. Tam tersine ilk olarak yeteneğinizle takıma girme hakkı kazanıyorsunuz. Sonra da o takımın altına imza atmak için sizin takıma bütçe getirmeniz gerekiyor. Yaptığım tüm reklam ve sponsorluk çalışmalarını, takımın benden istediği bütçeyi toplamak için yapıyorum. Biz, aldığımız reklam ve sponsorluk paralarını takıma veriyoruz ki yarışabileyim. Benim sponsor bütçem, hangi şampiyonada yarışacağımı belirliyor. Her şey yolunda gidiyor. Türkiye'de sponsorluk desteği gittikçe artıyor. Merak ve ilgi de var ülkemizde. Yeni markalar çekmeye çalışıyoruz. Benim için de iyi oluyor. Belki benden sonra gelecek sporcular için de yeni markalar gelmeye devam eder."

"En büyük hayallerimden birisi ülkemde yarışmak"

Cem, Formula 1'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili şunları söyledi:

"Formula 1'in ülkemize geri gelmesini çok isterim. Zamanında da zaten yapıldı. Hem benim için hem benden sonraki jenerasyon için uzun çaplı bir kontrat faydalı olacaktır. En büyük hayallerimden birisi ülkemde yarışmak. Avrupa ve dünyada birçok pistte yarıştım ama daha ülkemde yarışamadım. Ülkemizde motor sporlarına zaten büyük bir ilgi var. Cumhurbaşkanımızın da ilgisi var ve son birkaç senedir destek oluyor. Onların desteği önemli olacak. Umarım Formula 1 ülkemize geri gelir. Gelirse de umarım ben de yarışma hakkı alabilirim. Ülkemi ülkemde temsil etmek benim için güzel olur."