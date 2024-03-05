Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Formula 2 ve Super Formula'da mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.
E-spor'da elde ettiği başarıların ardından pistlere geçen 26 yaşındaki sürücü, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Bu organizasyonda ilk kez 14 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde piste çıkacak Cem Bölükbaşı, Lüksemburg'un DKR Engineering takımı adına mücadele edecek.
42 farklı arabanın yer alacağı şampiyonada milli pilot, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.
Sezon sonunda LMP2'nin şampiyonu ile ikincisinin yanı sıra LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3'ün birincileri, Le Mans 24 Saat Yarışı'na katılmaya hak kazanacak.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor, son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, aykırı ışık ve ses cihazı kullanımı gibi ihlaller tespit edildi. 39 sürücüye toplam 71 bin 840 lira ceza kesildi.
Aliağa Petkimspor'un ABD'li basketbolcusu Peyton Aldridge, Merkezefendi Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.
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Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu en önemli maçına çıkıyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda tüm halktan destek beklediklerini belirtti. Teknik Direktör Hakan Şapçı ise tüm Muğla halkını maça davet etti.
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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, evinde oynadığı son 8 maçı kazanarak zirve mücadelesini sürdürüyor.
Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına ev sahipliği yapacak. Şampiyona, 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde düzenlenecek ve kış sporu tutkunlarına heyecan dolu bir şampiyona yaşatacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönemde 11 kentsel dönüşüme imza atacaklarını, İnkaya'da 500 dönümlük yeni millet bahçesi ve Osmangazi Meydanı'nın 2.etabına imza atacaklarını belirterek, "Tarihi dönüşümü Kayhan ve Hisar bölgesinin tamamına yayacağız.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan'ın, Slavia Prag'ı konuk edeceği mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Abdulkadir Bitigen oturacak.
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